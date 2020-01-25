Власти Китая направили в Ухань более 1200 врачей из-за коронавируса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая.
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в Ухань специалистов в области тяжёлых болезней для усиления помощи в лечении больных, в общей сложности 1230 медиков организованы в шесть бригад», — отметили в ведомстве.
В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.
Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 1287.
Подробности — в материале RT.