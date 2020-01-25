В Китае подтвердили почти 1,3 тысячи заболевших коронавирусом

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Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1287 человек. При этом 41 человек скончался. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

«По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что 237 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о 903 случаях заражения коронавирусом и 39 летальных исходах в Китае.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

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