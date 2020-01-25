Число летальных исходов от нового коронавируса в Китае возросло до 39

В Китае число скончавшихся в результате заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV возросло до 39 человек, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

По последней информации, в провинции Хубэй зарегистрировано 180 новых случаев заболевания — таким образом, общее число заражённых коронавирусом по всему Китаю достигло 903.

В городе Ухань погибли 15 человек.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Власти Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом в Париже и Бордо. В МИД России, в свою очередь, заверили, что россиян среди заразившихся коронавирусом в Китае нет.

Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев в беседе с URA.RU отметил, что риску заражения новым коронавирусом подвержены лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и граждане, имеющие хронические заболевания.