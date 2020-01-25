Число летальных исходов от нового коронавируса в Китае возросло до 39

Короткая ссылка
В Китае число скончавшихся в результате заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV возросло до 39 человек, пишет Global Times со ссылкой на местные власти.

По последней информации, в провинции Хубэй зарегистрировано 180 новых случаев заболевания — таким образом, общее число заражённых коронавирусом по всему Китаю достигло 903.

В городе Ухань погибли 15 человек.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Власти Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом в Париже и Бордо. В МИД России, в свою очередь, заверили, что россиян среди заразившихся коронавирусом в Китае нет.

Главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев в беседе с URA.RU отметил, что риску заражения новым коронавирусом подвержены лица с ослабленным иммунитетом: дети, пожилые люди и граждане, имеющие хронические заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить