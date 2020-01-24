Число погибших от нового типа коронавируса достигло 25

Число летальных исходов вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV достигло 25.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Количество подтвержденных в Китае случаев заражения достигло 830 человек.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 644 заболевших.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.