Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.

«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности. Ведомство советует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Рекомендовано не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду. Роспотребнадзор не советует посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса.