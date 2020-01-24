Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай
«Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности. Ведомство советует при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Рекомендовано не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду. Роспотребнадзор не советует посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса.