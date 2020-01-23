ВОЗ воздержалась от объявления режима ЧС из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ — сейчас пока ещё не время», — заявил он по итогам двухдневного экстренного заседания комитета по ЧС.

В конце декабря китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Он распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России идёт разработка вакцины.

Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границах России.