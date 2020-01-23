В Саратовской области усилили санитарный контроль из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Отмечается, что «приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приёму больных или лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию».
Также в ведомстве сообщили, что «проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; приняты меры по обучению медицинского персонала».
В конце декабря китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.
Он распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме.
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России идёт разработка вакцины. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границах России.