В Саратовской области усилили санитарный контроль из-за коронавируса

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В Саратовской области приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу России из-за нового типа коронавируса в Китае.
В Саратовской области усилили санитарный контроль из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Отмечается, что «приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приёму больных или лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию».

Также в ведомстве сообщили, что «проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; приняты меры по обучению медицинского персонала».

В конце декабря китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Он распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России идёт разработка вакцины. Ведомство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границах России.

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