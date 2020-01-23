Запретный город в Пекине закроют из-за распространения коронавируса

Музейный комплекс «Запретный город» (Гугун) в Пекине с 25 января будет закрыт на профилактику из-за распространения коронавируса нового типа.

«С 25 января музей Гугун будет закрыт», — говорится в сообщении на сайте музея.

Отмечается, что музей будет закрыт в связи с необходимостью проведения мероприятий по профилактике и контролю эпидемии нового коронавируса.

О сроках возобновления работы музейного комплекса будет сообщено отдельно.

Ранее власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.

По последним данным, в Китае число заразившихся достигло 617, а два города изолированы из-за коронавируса.