Запретный город в Пекине закроют из-за распространения коронавируса

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Музейный комплекс «Запретный город» (Гугун) в Пекине с 25 января будет закрыт на профилактику из-за распространения коронавируса нового типа.
Запретный город в Пекине закроют из-за распространения коронавируса
  • Reuters

«С 25 января музей Гугун будет закрыт», — говорится в сообщении на сайте музея.

Отмечается, что музей будет закрыт в связи с необходимостью проведения мероприятий по профилактике и контролю эпидемии нового коронавируса.

О сроках возобновления работы музейного комплекса будет сообщено отдельно.

Ранее власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.

По последним данным, в Китае число заразившихся достигло 617, а два города изолированы из-за коронавируса.

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