Запретный город в Пекине закроют из-за распространения коронавируса
- Reuters
«С 25 января музей Гугун будет закрыт», — говорится в сообщении на сайте музея.
Отмечается, что музей будет закрыт в связи с необходимостью проведения мероприятий по профилактике и контролю эпидемии нового коронавируса.
О сроках возобновления работы музейного комплекса будет сообщено отдельно.
Ранее власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.
По последним данным, в Китае число заразившихся достигло 617, а два города изолированы из-за коронавируса.