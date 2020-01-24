В Японии с коронавирусом госпитализирован второй человек

В Японии госпитализирован второй человек с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с пневмонией в Токио был госпитализирован 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Уханя.

Ведомство призывает людей не поддаваться панике, а также рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса.