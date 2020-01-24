В Японии с коронавирусом госпитализирован второй человек

Короткая ссылка
В Японии госпитализирован второй человек с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, с пневмонией в Токио был госпитализирован 40-летний гражданин Китая, недавно вернувшийся из Уханя.

Ведомство призывает людей не поддаваться панике, а также рекомендует носить маски и тщательно мыть руки.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передаётся от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить