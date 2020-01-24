МИД: россиян нет среди заразившихся коронавирусом в Китае
- РИА Новости
«По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что российское посольство в Китае и генконсульства продолжают отслеживать ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания.
Также в МИД напомнили о рекомендациях Ростуризма и Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса.
Ранее и. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал в беседе с «ПолитЭксперт» ситуацию с коронавирусом.