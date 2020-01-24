«Распространяется со скоростью воздушного лайнера»: россиян призвали воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса. Тем, кто не может отказаться от визита в страну, рекомендовано соблюдать серьёзные меры предосторожности. Число заболевших в КНР перевалило за 800 человек, жертвами вируса стали 26 граждан. Заболевание уже было зафиксировано в нескольких странах мира. Эксперты поясняют, что вирус быстро распространяется, в том числе благодаря развитому авиасообщению.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового типа короновируса. Граждан, которые принимают решение посетить страну, ведомство призывает соблюдать меры предосторожности, в частности не посещать рынки, где продаются морепродукты, а также избегать зоопарков и мероприятий с привлечением животных.

В ведомстве напомнили, что власти провинции Хубэй ограничили перемещение в город Ухань, ввели запрет на междугородние и международные рейсы из городского округа Хуанган, а также прекратили работу местных кинотеатров и баров.

С 10:00 четверга, 23 января, в Ухани перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не пропускают пассажирские автобусы, передаёт РИА Новости.

Позже ещё девять городов провинции — Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин — также объявили о временной приостановке транспортного сообщения.

В свою очередь, власти Пекина ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Власти попросили всех жителей города, вернувшихся из поражённых вирусом регионов страны, не покидать свои дома в течение 14 дней, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

О приостановке работы в стране объявили несколько крупных развлекательных центров. В частности, в пяти городах провинции Хубэй закрылась сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. Аналогичное решение принял шанхайский тематический парк развлечений Disneyland.

«В рамках профилактики и контроля вспышки заболевания и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года», — говорится в заявлении.

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Ранее Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех границах России. В частности, в аэропорту Шереметьево специалисты проверяют прибывших из Китая пассажиров с помощью тепловизоров и при выявлении повышенной температуры и симптомов инфекции изолируют пассажира в специальное помещение, а затем госпитализируют в инфекционную больницу.

Схожие меры приняли многие международные аэропорты по всему миру.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам мира подготовиться к возможным мерам по борьбе с распространением заболевания.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ», — указывается в заявлении.

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Доктор медицинских наук, профессор, почётный вице-президент РАЕН Виктор Зуев в разговоре с RT напомнил, что люди стали чаще и дальше путешествовать, что способствует быстрому распространению вируса.

«Всякий инфекционный агент распространяется со скоростью воздушного лайнера. Мы везём с собой всю микробную и вирусологическую нагрузку, которая у нас есть. И воспринимаем всё то, что мы «встречаем», скажем, в жарких странах. Этот обмен «инфекционной информацией» и приводит к созданию новых штаммов и изменчивости существующих штаммов», — пояснил он.

Эксперт также напомнил, что многие страны, включая Россию, приняли серьёзные меры, чтобы остановить распространение заболевания.

«На всех вокзалах, в портах и на пограничных переходах дежурят санитарно-эпидемиологические службы, которые меряют температуру приезжающим людям, выискивают нездоровых людей и изолируют их, а если необходимо, то и госпитализируют. Поэтому вам не надо беспокоиться», — добавил Зуев.

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Напомним, вирус был впервые зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, после чего случаи заболевания были отмечены в Пекине, Шанхае и других крупных городах страны. К 24 января коронавирус был подтверждён более чем у 800 человек внутри страны. Число летальных исходов возросло до 26. Большинство жертв скончались в провинции Хубэй, где была отмечена первая вспышка, однако сообщается, что один человек умер в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Случаи заболевания были зафиксированы и за пределами Китая, в частности в Японии, Таиланде, Южной Корее, США, на Тайване.

Коронавирусы — семейство вирусов, вызывающих у людей ряд заболеваний от простуды до тяжёлого острого респираторного синдрома. Такие вирусы имеют оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую солнечную корону при затмении, чем обусловлено название.