В провинции Хубэй 10 городов приостановили транспортное сообщение
Как сообщает РИА Новости, число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.
Ранее сообщалось, что число летальных исходов, вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае, достигло 25.
Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.