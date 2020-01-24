В провинции Хубэй 10 городов приостановили транспортное сообщение

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В китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, десять городов заявили о приостановке транспортного сообщения.

Как сообщает РИА Новости, число городов, где в той или иной степени остановлен транспорт, достигло десяти, включая Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанши, Эньши и Сяньнин.

Ранее сообщалось, что число летальных исходов, вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае, достигло 25.

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.

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