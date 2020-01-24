Первая смерть от коронавируса зафиксирована в граничащей с Россией провинции КНР
Как отмечает ТАСС, всего в провинции Хэйлунцзян подтверждено четыре случая заболевания пневмонией нового типа. По одному в городах Харбин, Дацин, Муданьцзян, один летальный исход — в Суйхуа.
Ранее сообщалось, что число летальных исходов вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV достигло 25.
Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.