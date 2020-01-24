Первая смерть от коронавируса зафиксирована в граничащей с Россией провинции КНР

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Центральное телевидение Китая сообщило, что первый летальный исход от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирован в городе Суйхуа в провинции Хэйлунцзян, расположенном в 430 км от границы с Россией.

Как отмечает ТАСС, всего в провинции Хэйлунцзян подтверждено четыре случая заболевания пневмонией нового типа. По одному в городах Харбин, Дацин, Муданьцзян, один летальный исход — в Суйхуа.

Ранее сообщалось, что число летальных исходов вызванных новым типом коронавируса 2019-nCoV достигло 25.

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом 2019-nCoV.

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