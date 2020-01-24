Шанхайский Диснейленд временно закрывается из-за вспышки коронавируса

Диснейленд в Шанхае принял решение временно прекратить работу из-за вспышки нового типа коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

«Шанхайский Диснейленд заявил, что закрывается из-за опасений по поводу вируса», — пишет агентство.

#BREAKING Shanghai Disneyland says closing over China virus concerns pic.twitter.com/QOZz6s9Gio — AFP news agency (@AFP) 24 января 2020 г.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 644, скончавшихся — 18, а два города уже изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.