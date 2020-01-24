Все рейсы из Ухани в Москву отменены из-за коронавируса

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В международном аэропорту китайской Ухани Тяньхэ заявили, что все авиарейсы в Москву из города отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Все рейсы из Ухани в Москву отменены из-за коронавируса
  • © Miguel Candela/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», — сообщили РИА Новости в службе поддержки аэропорта.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты СШАВеликобританииРоссии и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в СШАСингапуре, во Вьетнаме и в других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 644, скончавшихся — 18, два города изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.

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