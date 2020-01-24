Все рейсы из Ухани в Москву отменены из-за коронавируса
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«Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», — сообщили РИА Новости в службе поддержки аэропорта.
В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.
Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, во Вьетнаме и в других государствах.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 644, скончавшихся — 18, два города изолированы из-за коронавируса.
Подробнее — в материале RT.