Минфин Китая потратит $144 млн на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов Китая потратит $144 млн на борьбу с новым типом коронавируса.

Об этом сообщает Global Times.

«В четверг (24 января. — RT) Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — говорится в заявлении.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 644, погибших — 18, а два города уже изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.