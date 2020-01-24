Минфин Китая потратит $144 млн на борьбу с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Global Times.
«В четверг (24 января. — RT) Министерство финансов Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — говорится в заявлении.
В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.
Различные государства уже приняли меры в связи с появлением данного вируса. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 644, погибших — 18, а два города уже изолированы из-за коронавируса.
Подробнее — в материале RT.