В ВОЗ рекомендовали всем странам готовиться принять меры из-за коронавируса

Роспотребнадзор сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала всем странам мира быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ», — указывается в заявлении.

В организации также добавили, что властям государств мира следует уделять особое внимание сокращению числа случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международному распространению заболевания.

Ранее ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 644, а два города изолированы из-за коронавируса.

Подробнее — в материале RT.