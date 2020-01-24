Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса
- Reuters
«На сегодняшний день оснований для беспокойства я не вижу, тем более в раскачивании ситуации», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По её словам, все случаи, вызывающие малейшее сомнение, проверяются, все пациенты сразу госпитализируются и в городе инцидентов с подобным диагнозом не зафиксировано.
Как отметила Киселёва, любая выявленная инфекция предполагает принятие дополнительных мер. В Петербурге такие меры предусмотрены.
Ранее, как передавало ФАН, в посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию в Ухани.