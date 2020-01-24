Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса

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Председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселёва прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса
  • Reuters

«На сегодняшний день оснований для беспокойства я не вижу, тем более в раскачивании ситуации», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, все случаи, вызывающие малейшее сомнение, проверяются, все пациенты сразу госпитализируются и в городе инцидентов с подобным диагнозом не зафиксировано.

Как отметила Киселёва, любая выявленная инфекция предполагает принятие дополнительных мер. В Петербурге такие меры предусмотрены.

Ранее, как передавало ФАН, в посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию в Ухани.

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