Во Франции подтвердили два случая заболевания коронавирусом

Во Франции впервые подтверждены два случая заражения новым коронавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.

Случаи зарегистрированы в Париже и Бордо.

«Пациенту (в Бордо. — RT) 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился (к врачам. — RT) с симптомами 23 января», — рассказала министр.

По её словам, мужчину госпитализировали в индивидуальный бокс. Также министр уточнила, что после возвращения во Францию он контактировал с десятком человек.

Ранее в МИД России сообщили, что россиян нет среди заразившихся коронавирусом в Китае.