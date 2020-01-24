Эксперт прокомментировал ситуацию с распространением китайского коронавируса

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса из Китая.
Эксперт прокомментировал ситуацию с распространением китайского коронавируса
  • Reuters

В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например», — отметил специалист.

По его мнению, необходимо сначала разобраться с причинами этих смертей и только потом рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения вируса.

Ранее ФАН сообщало, что в посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию в Ухани.

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