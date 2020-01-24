Опубликовано первое изображение нового коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает CGTN.
First image of new #coronavirus released https://t.co/HfU4AOB92Ppic.twitter.com/L0QWG9dVEW— CGTN (@CGTNOfficial) 24 января 2020 г.
23 января в Ухани началось строительство специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за коронавируса, появившегося в Китае.
По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.