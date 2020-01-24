Опубликовано первое изображение нового коронавируса

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Опубликовано первое изображение нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Опубликовано первое изображение нового коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает CGTN.

23 января в Ухани началось строительство специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры из-за коронавируса, появившегося в Китае.

По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.

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