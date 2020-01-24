В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом

В Ухани 23 января началось строительство специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом информирует CGTN.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.



The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y — CGTN (@CGTNOfficial) 24 января 2020 г.

Согласно проекту площадь больницы составит 25 тыс. кв. м. Медучреждение будет рассчитано на 1 тыс. мест.

Объект планируется сдать в эксплуатацию 3 февраля.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам мира быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.