В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом
- © Xiao Yijiu/XinHua
- globallookpress.com
Об этом информирует CGTN.
Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.— CGTN (@CGTNOfficial) 24 января 2020 г.
The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y
Согласно проекту площадь больницы составит 25 тыс. кв. м. Медучреждение будет рассчитано на 1 тыс. мест.
Объект планируется сдать в эксплуатацию 3 февраля.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам мира быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.
По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.