В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом

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В Ухани 23 января началось строительство специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV.
В Ухани началось строительство госпиталя для заражённых коронавирусом
  • © Xiao Yijiu/XinHua
  • globallookpress.com

Об этом информирует CGTN.

Согласно проекту площадь больницы составит 25 тыс. кв. м. Медучреждение будет рассчитано на 1 тыс. мест.

Объект планируется сдать в эксплуатацию 3 февраля.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам мира быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, 26 человек погибли, ещё более 800 заражены.

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