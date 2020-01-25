В Малайзии зафиксировали три случая заражения новым коронавирусом

Короткая ссылка
Глава Министерства здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад подтвердил, что в стране зафиксировано три случая заражения новым типом коронавируса у граждан Китая.

Как уточняет газета New Straits Times, заболевшие в течение нескольких дней проживали в отеле города Джохор-Бару и находились в тесном контакте с 66-летним заражённым коронавирусом, который сейчас проходит лечение в Сингапуре.

В настоящее время всех троих поместили в больницу в штате Селангор.

Ранее первый случай заражения коронавирусом подтвердили в австралийском Мельбурне.

Во Франции заявили о двух заболевших.

При этом в Китае число заболевших коронавирусом превысило 1200. По последним данным, 41 человек скончался.

Случаи заболевания за пределами Китая уже были зафиксированы в Японии, Таиланде, Южной Корее и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить