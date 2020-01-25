В Малайзии зафиксировали три случая заражения новым коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Малайзии Дзулкефли Ахмад подтвердил, что в стране зафиксировано три случая заражения новым типом коронавируса у граждан Китая.

Как уточняет газета New Straits Times, заболевшие в течение нескольких дней проживали в отеле города Джохор-Бару и находились в тесном контакте с 66-летним заражённым коронавирусом, который сейчас проходит лечение в Сингапуре.

В настоящее время всех троих поместили в больницу в штате Селангор.

Ранее первый случай заражения коронавирусом подтвердили в австралийском Мельбурне.

Во Франции заявили о двух заболевших.

При этом в Китае число заболевших коронавирусом превысило 1200. По последним данным, 41 человек скончался.

Случаи заболевания за пределами Китая уже были зафиксированы в Японии, Таиланде, Южной Корее и США.