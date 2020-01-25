В Австралии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Врачи в австралийском Мельбурне (штат Виктория) подтвердили инфицирование новым типом коронавируса 2019-nCoV 50-летнего мужчины, прилетевшего из китайского Уханя.

Об этом сообщает 7 News со ссылкой на местные власти.

Заболевший является гражданином КНР. Он провёл две недели в городе Ухань и прилетел в Мельбурн 19 января.

В настоящее время мужчина изолирован, ему назначено необходимое лечение.

Кроме того, Минздрав штата Новый Южный Уэльс проверяет возможное наличие коронавируса у пятерых лиц.

Ранее в Китае сообщили об увеличении числа заболевших коронавирусом до 1287 человек. По последним данным, ещё 41 человек скончался.