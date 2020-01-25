В Австралии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Врачи в австралийском Мельбурне (штат Виктория) подтвердили инфицирование новым типом коронавируса 2019-nCoV 50-летнего мужчины, прилетевшего из китайского Уханя.

Об этом сообщает 7 News со ссылкой на местные власти.

Заболевший является гражданином КНР. Он провёл две недели в городе Ухань и прилетел в Мельбурн 19 января.

В настоящее время мужчина изолирован, ему назначено необходимое лечение.

Кроме того, Минздрав штата Новый Южный Уэльс проверяет возможное наличие коронавируса у пятерых лиц.

Ранее в Китае сообщили об увеличении числа заболевших коронавирусом до 1287 человек. По последним данным, ещё 41 человек скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить