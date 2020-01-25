В китайской Ухани построят ещё один специальный госпиталь

Власти Китая заявили о намерении построить ещё один госпиталь для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что данная больница будет способна размещать у себя 1,3 тыс. пациентов.

23 января в Ухани началось строительство первого специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае число заразившихся достигло 1287.

И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.