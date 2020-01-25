В китайской Ухани построят ещё один специальный госпиталь
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Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на китайские СМИ.
Отмечается, что данная больница будет способна размещать у себя 1,3 тыс. пациентов.
23 января в Ухани началось строительство первого специализированного госпиталя для заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV.
По последним официальным данным, в Китае число заразившихся достигло 1287.
И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.