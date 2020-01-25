Двух вернувшихся из Китая жителей Татарстана госпитализировали с ОРВИ

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В Татарстане трое местных жителей после прилёта из Китая обратились за помощью с повышенной температурой, двоих из них госпитализировали с ОРВИ, третий был отпущен после осмотра.
Двух вернувшихся из Китая жителей Татарстана госпитализировали с ОРВИ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По его словам, семья из трёх человек прилетела из города Санья утром 24 января.

«Они прошли через тепловизор, вернулись домой, обнаружили повышенную температуру, обратились в больницу, поскольку напуганы всей этой ситуацией с коронавирусом в КНР», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что двое были госпитализированы для наблюдения, третьего после осмотра отпустили.

«У них диагностировали ОРВИ, на пневмонию даже нет намёка», — сообщил представитель управления.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки.

По последним данным, из-за нового типа коронавируса в Китае 26 человек скончались, более 800 заражены.

И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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