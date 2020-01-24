Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР

Федеральное агентство по туризму призвало российских туристов воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Китайскую Народную Республику в туристических целях до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — указано в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Туристам, находящимся в Китае, рекомендовано не покидать гостиниц и других мест размещения, кроме случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета или места выезда.

Отмечается, что российские туристы имеют право требовать расторжения договора о туре в Китай, при этом средства им должны быть возвращены до начала поездки.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристических продуктов, а также отдельных туристических услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — цитирует Ростуризм ТАСС.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров предлагать россиянам другие туры вместо Китая.

Также в ведомстве заявляли, что основанием для полного возврата средств при отказе от тура в Китай может быть сообщение Роспотребнадзора об угрозе ситуации в этой стране для жизни и здоровья.

По последним данным, из-за нового типа коронавируса в Китае 26 человек скончались, более 800 заражены.

И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.