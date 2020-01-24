Туроператоров призвали предлагать россиянам другие туры вместо Китая

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Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам предлагать туристам вместо Китая туры в более благополучные в эпидемиологическом отношении страны в связи с распространением коронавируса в КНР.
Туроператоров призвали предлагать россиянам другие туры вместо Китая
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в КНР, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», — заявили в пресс-службе.

По последним данным, из-за нового типа коронавируса в Китае 26 человек скончались, более 800 заражены.

Ранее и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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