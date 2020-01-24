Ростуризм назвал условие возврата средств при отказе от туров в КНР

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В пресс-службе Федерального агентства по туризму сообщили, что основанием для полного возврата средств при отказе от тура в Китай может быть сообщение Роспотребнадзора об угрозе ситуации в этой стране для жизни и здоровья, но такого заявления пока не было.
Ростуризм назвал условие возврата средств при отказе от туров в КНР
  • Pixabay

В ведомстве объяснили, что выпущенная Роспотребнадзором рекомендация по возможности воздержаться от поездок в Китай не является основанием для полного возврата средств при отказе от тура в эту страну.

«Таким основанием может служить сообщение Роспотребнадзора о том, что ситуация несёт угрозу жизни и здоровью граждан. Пока такого сообщения выпущено не было», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Ростуризма.

Также уточняется, что в настоящее время возврат возможен лишь при условии вычета фактически понесённых туроператором расходов.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров предлагать россиянам другие туры вместо Китая.

По последним данным, из-за нового типа коронавируса в Китае 26 человек скончались, более 800 заражены.

Ранее и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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