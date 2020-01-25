В России не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции

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Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), по данным на 25 января, в России не зарегистрировано, при этом специалисты досмотрели более 1,16 млн человек в пунктах пропуска через российскую границу. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России не зарегистрировано случаев новой коронавирусной инфекции
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано. По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в пунктах пропуска через границу России с начала года досмотрено более 20 тыс. рейсов, более 6,7 тыс. из них — из Китая.

«Выявлено более 50 человек с признаками инфекционных заболеваний, в том числе более 20 — с респираторной симптоматикой (из них 11 — прибывших из КНР)», — сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки.

По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1287 человек, 41 человек скончался.

И. о. председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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