Роспотребнадзор окажет содействие туристам в связи с ситуацией в КНР

Роспотребнадзор поручил своим территориальным органам оказать содействие туристам, выезжающим или находящимся в Китае, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.

В частности, сотрудники ведомства предоставят туристам подробную консультацию и помогут в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сообщение Ростуризма о неблагоприятных для жизни и здоровья условиях в стране путешествия является основанием для расторжения договора и возврата денежных средств.

«При расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — уточнили в ведомстве.

Ранее Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам — приостановить продажу туров в КНР.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Китае в настоящее время находятся около 6—7 тыс. российских туристов.

По последним данным, число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае увеличилось до 1287 человек. 41 человек скончался.