В АТОР назвали число находящихся в Китае туристов из России
«Понятно, что большая часть туристов всё-таки на Хайнане, — оценочно это между 5 и 6 тысячами», — заявила она.
Ломидзе добавила, что, по предварительной оценке, ещё около 1 тыс. туристов находятся на континентальной части, «скорее всего в районе Пекина».
По её словам, всего в Китае находятся «примерно около 6—7 тыс. туристов».
Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки из-за распространения нового типа коронавируса.