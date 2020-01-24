В АТОР назвали число находящихся в Китае туристов из России

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В Китае в настоящее время находятся порядка 6—7 тыс. российских туристов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Понятно, что большая часть туристов всё-таки на Хайнане, — оценочно это между 5 и 6 тысячами», — заявила она.

Ломидзе добавила, что, по предварительной оценке, ещё около 1 тыс. туристов находятся на континентальной части, «скорее всего в районе Пекина».

По её словам, всего в Китае находятся «примерно около 6—7 тыс. туристов».

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки из-за распространения нового типа коронавируса.

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