Минимизировать потери: Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал принять меры, чтобы минимизировать потери в случае распространения коронавируса на территории России. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в стране не обнаружено случаев заражения, но подтвердила, что риск проникновения вируса существует. По её словам, в России отработаны действия медиков на случай обнаружения этого вируса у пациентов. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что перед наступлением сезонной заболеваемостью гриппом в России проводится работа по увеличению точности диагностики, чтобы отличить одно заболевание от другого. Эксперты полагают, что даже в случае попадания вируса на территорию РФ эпидемии не случится.

Президент России Владимир Путин провёл совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории России. На заседании присутствовали зампред правительства Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Что касается нового коронавируса, то вся специфика заключается в том, что это новое явление. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, ваша служба Роспотребнадзор сделают всё от вас зависящее, всё возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы вы и мы все были к этому готовы», — заявил Путин.

Он напомнил, что в Китае уже зафиксированы летальные исходы, добавив, что российское правительство выработало ряд превентивных мер по нераспространению этого вируса в России.

«Мы хорошо знаем, что, к сожалению, практически во всех странах мира, и в том числе в нашей стране, мы теряем людей ежегодно и от пневмонии, и от гриппа. Поэтому здесь перед нами общая задача – минимизировать эти потери и сделать всё для того, чтобы у нас ничего подобного не было», — добавил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания доложила президенту, что в России не обнаружено случаев заражения коронавирусом, но подтвердила, что риск его проникновения в страну существует.

«За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из заболевших коронавируса не обнаружено. Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но, тем не менее, это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», — сказала Голикова.

Она напомнила, что был усилен контроль на пунктах пропуска на границе РФ, а также отработаны действия медиков на случай обнаружения этого вируса у пациентов.

Кроме того, она доложила, что новосибирский центр «Вектор» уже разработал две тест-системы для диагностирования коронавируса. Возможности изготовления данных тест-систем для обеспечения всей территории России растут, так как наращивается объём производства, заявила вице-премьер. Голикова указала, что Россия активно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем по вопросу заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сообщила, что в «Векторе» производится около 25 тысяч исследований в неделю на базе созданных тест-систем. Она отметила, что Россия координирует свою работу по противодействию вирусу с ЕАЭС, а также добавила, что перед наступлением сезона роста случаев гриппа в России, проводится работа по увеличению точности диагностики, чтобы отличить одно заболевание от другого.

Ранее замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов заявил, что новый тип коронавируса может попасть на территорию России в середине февраля.

По мнению Чуланова, риск завоза в страну нового штамма коронавируса 2019-nCoV следует считать высоким. Несмотря на это, угроза распространения заболевания оценивается экспертами как низкая благодаря усилению мер безопасности, в частности, санитарно-карантинному контролю на границах.

В исследовательском центре вновь предупредили россиян, что основная мера предосторожности — не посещать территории с зарегистрированными случаями заболевания, так как вирус передаётся воздушно-капельным путём при тесном контакте с больным. Также настоятельно рекомендуется использовать защитные маски и как можно чаще мыть руки.

Ранее в генконсульстве РФ в Гуанчжоу сообщили, что своевременная передача китайской стороной генома нового типа коронавируса позволила учёным из РФ быстро разработать экспресс-тесты, в течение двух часов идентифицирующие вирус в организме человека, после чего специалисты двух стран приступили к разработке вакцины.

Вирус, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, распространился за пределы Китая и поразил к 29 января около 6 тыс. человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Таиланде, Сингапуре, Японии, Австралии, США, Франции, Канаде, ОАЭ и нескольких других странах. Число погибших возросло до 132.

В связи с карантином в Китае ограничили перемещения в нескольких крупных городах провинции Хубэй, а международные аэропорты и вокзалы приостановили свою работу. На фоне распространения вируса российские туроператоры временно приостановили приём организованных групп из Китая.

Доктор медицинских наук, профессор, почётный вице-президент РАЕН Виктор Зуев подтвердил RT, что заболевание может попасть на территорию России, но напомнил, что у россиян нет поводов для паники.

«Прийти он может, а вот эпидемии у нас быть не может. То есть «расцвести» это заболевание у нас не сможет. Во-первых, у нас лучшая в мире санитарно-эпидемиологическая служба. На всех пограничных пунктах, вокзалах и аэропортах дежурят квалифицированные люди. Поэтому, если кто-то им попадётся, они его сразу же госпитализирует. Может, конечно, приехать человек в инкубации, тогда он будет уже здесь диагностирован и госпитализирован. Подобные случаи уже были», — пояснил он.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус

Основными симптомами коронавируса являются сухой кашель, проблемы с дыханием, повышенная температура тела и слабость. Эксперты отмечают, что у вируса более долгий инкубационный период, чем у гриппа, и человек без внешних признаков заболевания уже может нести вирус.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок пояснил в беседе с RT, что скорость распространения коронавируса меньше, чем у гриппа.

«Если сравнивать с гриппом, то коронавирус распространяется раза в два медленнее, чем эпидемия гриппа. Его скорость распространения, по моим ощущениям, примерно соответствует кори. Самое страшное, что может случиться в этой эпидемии, если будет «занос» в какую-то страну со слабо развитой экономикой. Китай всё-таки мировой лидер в области развития и перенятия различных технологий… Они вкладывают огромные ресурсы, чтобы остановить эту эпидемию», — рассказал он.

Болибок добавил, что передача вируса из Китая в Россию напрямую, конечно, может произойти, однако и китайские, и российские санитарные службы понимают всю ответственность и принимают соответствующие меры. Врач напомнил, что в России на данный момент нет ни одного подтверждённого случая заболевания, и настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай.