Путин призвал принять меры для защиты от нового типа коронавируса

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением в мире нового типа коронавируса.
Путин призвал принять меры для защиты от нового типа коронавируса
  • РИА Новости

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал Путин в ходе совещания.

По его словам, специфика ситуации с коронавирусом заключается в том, что это новое явление.

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают всё, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.

Российское генконсульство в Гуанчжоу также сообщило, что китайская сторона передала России геном нового коронавируса. Российские и китайские учёные занимаются разработкой вакцины.

По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.

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