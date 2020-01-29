Путин призвал принять меры для защиты от нового типа коронавируса

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с распространением в мире нового типа коронавируса.

«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было», — сказал Путин в ходе совещания.

По его словам, специфика ситуации с коронавирусом заключается в том, что это новое явление.

«Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают всё, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.

Российское генконсульство в Гуанчжоу также сообщило, что китайская сторона передала России геном нового коронавируса. Российские и китайские учёные занимаются разработкой вакцины.

По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.