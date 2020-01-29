Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае
«По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве уточнили, что за сутки было зафиксировано почти 1,5 тыс. новых случаев заражения.
Ранее телеканал CGTN сообщал, что ещё 25 человек скончались от коронавируса в китайской провинции Хубэй.