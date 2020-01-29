Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае

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Почти 6000 человек заразились новым типом коронавируса в Китае. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число летальных исходов увеличилось до 132.

«По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве уточнили, что за сутки было зафиксировано почти 1,5 тыс. новых случаев заражения.

Ранее телеканал CGTN сообщал, что ещё 25 человек скончались от коронавируса в китайской провинции Хубэй.

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