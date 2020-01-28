Власти Китая сообщили о более чем 4500 случаях заражения коронавирусом

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Власти Китая сообщили о 4515 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса. Кроме того, 976 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

«По состоянию на полночь 27 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 30 провинций информацию о 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 976 человек находятся в тяжёлом состоянии, 106 умерли, 60 человек выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее в немецкой федеральной земле Баварии подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

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