США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США тесно контактируют с Китаем по ситуации с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«Мы очень тесно общаемся с Китаем по поводу вируса», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Он отметил, что «в США зарегистрировано очень мало случаев, но за ними внимательно наблюдают».

«Мы предложили Китаю и президенту Си (Цзиньпину. — RT) любую необходимую помощь. Наши специалисты великолепны!» — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что китайские власти в 2020 году направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.