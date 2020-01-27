Китай выделит $8,75 млрд на борьбу с новым коронавирусом
- © Yuan Zheng/Utuku/Ropi
- globallookpress.com
Как отмечается, меры будут приняты в соответствии с решением руководящей рабочей группы по борьбе с новым коронавирусом. Их цель — обеспечить расходы, необходимые для усиления основополагающих мер по ликвидации вируса.
По последним данным, около 2,5 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае, умерли 80.
Город Ухань, который стал эпицентром распространения вируса, закрыт на въезд и выезд до 30 января.