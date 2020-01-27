Китай выделит $8,75 млрд на борьбу с новым коронавирусом

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Китайские власти в 2020 году направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КНР.
Китай выделит $8,75 млрд на борьбу с новым коронавирусом
  • © Yuan Zheng/Utuku/Ropi
  • globallookpress.com

Как отмечается, меры будут приняты в соответствии с решением руководящей рабочей группы по борьбе с новым коронавирусом. Их цель — обеспечить расходы, необходимые для усиления основополагающих мер по ликвидации вируса.

По последним данным, около 2,5 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае, умерли 80.

Город Ухань, который стал эпицентром распространения вируса, закрыт на въезд и выезд до 30 января.

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