Китай выделит $8,75 млрд на борьбу с новым коронавирусом

Китайские власти в 2020 году направят 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КНР.

Как отмечается, меры будут приняты в соответствии с решением руководящей рабочей группы по борьбе с новым коронавирусом. Их цель — обеспечить расходы, необходимые для усиления основополагающих мер по ликвидации вируса.

По последним данным, около 2,5 тыс. человек заразились новым типом коронавируса в Китае, умерли 80.

Город Ухань, который стал эпицентром распространения вируса, закрыт на въезд и выезд до 30 января.