Китайская Ухань будет закрыта на въезд и выезд до 30 января

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Граждане КНР не смогут пересечь границу города Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса, ни на въезд, ни на выезд.
Китайская Ухань будет закрыта на въезд и выезд до 30 января
  • Reuters

«Решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая», — цитирует РИА Новости сообщение управления по делам миграции города.

Отмечается, что данная мера предпринята в целях борьбы с распространением коронавируса.

Эта мера также распространятся на Гонконг, Тайвань и Макао.

Ранее мэр города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.

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