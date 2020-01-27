Китайская Ухань будет закрыта на въезд и выезд до 30 января
- Reuters
«Решено до 30 января временно приостановить осуществление пересечения государственной границы для всех граждан Китая», — цитирует РИА Новости сообщение управления по делам миграции города.
Отмечается, что данная мера предпринята в целях борьбы с распространением коронавируса.
Эта мера также распространятся на Гонконг, Тайвань и Макао.
Ранее мэр города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.