Китай поможет США эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухани

Китайские власти помогут Соединённым Штатам вывести персонал американского генерального консульства из Ухани в связи с коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В соответствии с международной практикой и соответствующими китайскими нормативами по профилактике эпидемий, Китай принял соответствующие меры для оказания необходимой помощи и удобства», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее стало известно, что США начали эвакуацию сотрудников консульства в китайской Ухани из-за распространения нового типа коронавируса.

Рейс из Ухани в Сан-Франциско отправится 28 января.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.