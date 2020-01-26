США эвакуируют консульство в Ухани из-за коронавируса

Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайской Ухани из-за распространения нового типа коронавируса.

Сообщение американского внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.

Отмечается, что, помимо сотрудников консульства, из Ухани будут вывезены некоторые частные лица — граждане США. Приоритет будет отдан тем, кто подвержен большему риску заражения.

Рейс из Ухани в Сан-Франциско отправится 28 января.

Ранее сообщалось, что правительство США планирует организовать чартерный рейс, чтобы эвакуировать своих граждан и дипломатов из китайской Ухани.