США эвакуируют консульство в Ухани из-за коронавируса

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Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайской Ухани из-за распространения нового типа коронавируса.
США эвакуируют консульство в Ухани из-за коронавируса
  • Reuters

Сообщение американского внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.

Отмечается, что, помимо сотрудников консульства, из Ухани будут вывезены некоторые частные лица — граждане США. Приоритет будет отдан тем, кто подвержен большему риску заражения.

Рейс из Ухани в Сан-Франциско отправится 28 января.

Ранее сообщалось, что правительство США планирует организовать чартерный рейс, чтобы эвакуировать своих граждан и дипломатов из китайской Ухани.

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