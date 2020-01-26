США эвакуируют консульство в Ухани из-за коронавируса
- Reuters
Сообщение американского внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.
Отмечается, что, помимо сотрудников консульства, из Ухани будут вывезены некоторые частные лица — граждане США. Приоритет будет отдан тем, кто подвержен большему риску заражения.
Рейс из Ухани в Сан-Франциско отправится 28 января.
Ранее сообщалось, что правительство США планирует организовать чартерный рейс, чтобы эвакуировать своих граждан и дипломатов из китайской Ухани.