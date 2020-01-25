WSJ: США намерены вывезти своих граждан из китайской Ухани
- Reuters
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Уточняется, что в данный момент в Ухани находятся около 1 тыс. американских граждан. На борту самолёта Boeing 767 с 230 местами будет дежурить медицинский персонал.
Источник утверждает, что США планируют временно закрыть консульство в Ухани.
По последним данным, в результате вспышки нового типа коронавируса 41 человек погиб, более 1300 заражены.
Ранее издание «ПолитЭксперт» привело комментарий и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакарова по ситуации с коронавирусом.