WSJ: США намерены вывезти своих граждан из китайской Ухани

Правительство США планирует организовать чартерный рейс, чтобы эвакуировать своих граждан и дипломатов из китайской Ухани, где была зафиксирована вспышка нового типа коронавируса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Уточняется, что в данный момент в Ухани находятся около 1 тыс. американских граждан. На борту самолёта Boeing 767 с 230 местами будет дежурить медицинский персонал.

Источник утверждает, что США планируют временно закрыть консульство в Ухани.

По последним данным, в результате вспышки нового типа коронавируса 41 человек погиб, более 1300 заражены.

Ранее издание «ПолитЭксперт» привело комментарий и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакарова по ситуации с коронавирусом.