Китайскую Ухань покинули более 5 млн человек

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Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван сообщил, что на фоне новогодних праздников и распространения нового типа коронавируса город покинули более 5 млн человек.
Китайскую Ухань покинули более 5 млн человек
  • Reuters

«Под влиянием Нового года и эпидемиологической ситуации в настоящее время Ухань покинули свыше 5 млн человек, в городе остаются ещё 9 млн человек», — цитирует РИА Новости Сяньвана.

Ранее в Вене с подозрением на коронавирус госпитализировали бортпроводницу из КНР, недавно побывавшую в Ухани.

Сообщалось, что число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что инкубационный период нового типа коронавируса может длиться от одного дня до двух недель.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики в ситуации с коронавирусом.

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