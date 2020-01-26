В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса

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Инкубационный период нового типа коронавируса может длиться от одного дня до двух недель, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса
  • Reuters

«Наблюдение за пациентами показали, что в среднем инкубационный период продолжается десять дней, самый короткий срок — один день, самый продолжительный — 14», — сказал он во время пресс-конференции. Слова главы Госкомитета приводит РИА Новости.

По словам Сяовэя, вирус может передаваться во время инкубационного периода, а «перемещающиеся источники инфекции» усложняют работу по контролю распространения заболевания.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как ранее рассказали в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.

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