В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению

Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Ма Сяовэй.

«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS (обнаруженные в предыдущие годы. — RT), он уже перешёл от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передаётся от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — сказал он во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.