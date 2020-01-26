В Австрии госпитализировали стюардессу с подозрением на коронавирус

В Вене с подозрением на коронавирус госпитализировали бортпроводницу из КНР, недавно побывавшую в китайском городе Ухань. Подтверждение диагноза может занять до 48 часов, сообщили в городской мэрии.

«Стюардесса, гражданка Китая, которая с 24 января находится в Вене, сегодня вечером с симптомами гриппа госпитализирована в качестве меры предосторожности в 4-е отделение венской больницы имени кайзера Франца Иосифа. Мы не можем исключать, что женщина инфицирована коронавирусом», — заявил глава медицинской службы Ассоциации венских больниц Михаэль Биндер.

В настоящее время департамент здравоохранения Вены выясняет, с кем контактировала заболевшая.

Бортпроводницу поместили в изолированный отсек больницы.

Ранее в Калифорнии подтвердили третий в США случай заражения коронавирусной инфекцией.

Тем временем число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, 56 больных скончались.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики в ситуации с коронавирусом.