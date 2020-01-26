В Австрии госпитализировали стюардессу с подозрением на коронавирус
- Reuters
«Стюардесса, гражданка Китая, которая с 24 января находится в Вене, сегодня вечером с симптомами гриппа госпитализирована в качестве меры предосторожности в 4-е отделение венской больницы имени кайзера Франца Иосифа. Мы не можем исключать, что женщина инфицирована коронавирусом», — заявил глава медицинской службы Ассоциации венских больниц Михаэль Биндер.
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