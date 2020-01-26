В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом
- Reuters
«Случай произошёл в округе Ориндж, штат Калифорния, получен положительный результат на новый коронавирус», — приводит сообщение агентства CNBC.
Пациент, предположительно, прибыл из китайской Ухани.
Ранее стало известно, что США начали эвакуацию сотрудников консульства в китайской Ухани из-за распространения нового типа коронавируса. Рейс из Ухани в Сан-Франциско отправится 28 января.
По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.
Как отметили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.