Эксперт рассказал о мерах профилактики в ситуациях с коронавирусом

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о мерах профилактики в ситуациях с коронавирусом.
Эксперт рассказал о мерах профилактики в ситуациях с коронавирусом
  • Reuters

«Не контактировать с заболевшими. Всё достаточно просто. Остальные методы вроде ношения масок — неработающие методы. Они и против гриппа не работают, а против коронавируса — тем более», — заявил эксперт в беседе с Inforeactor.

По словам Водовозова, всё остальное — это обычная гигиена.

Как отметил эксперт, если нужно отправиться по каким-то делам в Ухань или ближние к нему города, то следует купить специальные респираторы, но разумнее отложить поездку до лучших времён.

«Для жителей нашей страны пока никаких дополнительных мер предосторожности не требуется», — добавил он.

Ранее, как передавало ФАН, в посольстве России в Китае прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Ухани.

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