СМИ: В провинции Хубэй зарегистрировано ещё 25 смертей от коронавируса

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Жертвами нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй стали ещё 25 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN.

«25 новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй в Китае», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

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