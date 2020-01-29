СМИ: В провинции Хубэй зарегистрировано ещё 25 смертей от коронавируса
«25 новых смертей и 840 новых случаев коронавируса зафиксированы в провинции Хубэй в Китае», — говорится в сообщении в Twitter.
25 new deaths and 840 new cases of #coronavirus reported in #Hubei province #Chinahttps://t.co/c9IgitJ5Zvpic.twitter.com/UOgQB4PHbd— CGTN (@CGTNOfficial) January 28, 2020
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить в Китай международных экспертов, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса 2019-nCoV.
По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 4515, а умерли от вируса 106.
Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.