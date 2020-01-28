ЕС активировал механизм гражданской защиты на фоне коронавируса

Евросоюз активировал механизм гражданской защиты на фоне ситуации с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Поскольку вспышка коронавируса усиливается, был активирован Механизм гражданской защиты ЕС после запроса Франции о предоставлении консульской поддержки гражданам ЕС в китайской Ухани», — сообщили в ЕК.

Отмечается, что для возвращения граждан ЕС из области Ухани в Европу будут задействованы два самолёта.

Первый самолёт должен вылететь из Франции утром 29 января, а второй — позже на этой неделе.

В пресс-релизе сообщается, что «граждане ЕС, присутствующие в регионе и желающие вернуться, могут всё ещё попросить об этом».

Согласно первичным данным, около 250 французских граждан будут перевезены на первом самолёте и более 100 граждан ЕС из других стран — на втором самолёте.

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