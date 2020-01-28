ЕС активировал механизм гражданской защиты на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Евросоюз активировал механизм гражданской защиты на фоне ситуации с новым типом коронавируса 2019-nCoV.
ЕС активировал механизм гражданской защиты на фоне коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Поскольку вспышка коронавируса усиливается, был активирован Механизм гражданской защиты ЕС после запроса Франции о предоставлении консульской поддержки гражданам ЕС в китайской Ухани», — сообщили в ЕК.

Отмечается, что для возвращения граждан ЕС из области Ухани в Европу будут задействованы два самолёта.

Первый самолёт должен вылететь из Франции утром 29 января, а второй — позже на этой неделе.

В пресс-релизе сообщается, что «граждане ЕС, присутствующие в регионе и желающие вернуться, могут всё ещё попросить об этом».

Согласно первичным данным, около 250 французских граждан будут перевезены на первом самолёте и более 100 граждан ЕС из других стран — на втором самолёте.

Ранее Госдепартамент повысил уровень опасности поездок в Китай до третьего, призвав пересмотреть решения о возможных путешествиях в КНР в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить